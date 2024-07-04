Орбан после визита в Киев поедет к Путину в Москву, - СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, завтра, 5 июля, поедет в Москву, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным. Только недавно он находился с визитом в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерскую службу "Радио Свобода".
Согласно данным источника в правительстве Венгрии, Орбана также будет сопровождать глава Министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто. Последний с начала полномасштабной войны в Украине уже пять раз посещал Россию.
"Радио Свобода" отмечает, что обратилось за комментарием к венгерскому правительству, но ответа пока не получило.
Визит Орбана в Киев
Вчера, 2 июля, Орбан впервые за более чем 10 лет приехал в Киев с визитом. Его визит был связан с тем, что Будапешт сейчас председательствует в Европейском Союзе (ЕС).
Во время встречи с Зеленским обсуждали вопросы глобального соглашения о сотрудничестве между странами. Орбан предложил президенту Украины прекратить огонь перед началом мирных переговоров с Россией.
Как отметил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, Венгрия не единственная страна, которая выступила с таким предложением. Зеленский выслушал Орбана, но представил свою точку зрения в ответ.
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