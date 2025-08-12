Орбан після відмови підписати заяву ЄС щодо України запропонував саміт з Росією

По-перше, за його словами, у заяві було зроблено спробу встановити умови для зустрічі, на яку лідерів ЄС навіть не запросили.

По-друге, він вважає, що вже сам факт відсутності ЄС на цьому саміті є "сумним", а давати поради чи вимоги в такій ситуації - лише погіршить становище.

"Сам факт, що ЄС залишили осторонь, уже є досить сумним. Єдине, що могло б зробити ситуацію ще гіршою, - це якби ми почали давати вказівки з лави запасних", - заявив Орбан.

Він вважає, що замість коментувати переговори США та Росії, лідерам ЄС варто ініціювати власний саміт з РФ.

"Єдино розумною дією для лідерів ЄС є ініціювати саміт ЄС-Росія, за прикладом зустрічі США-Росія. Дайте шанс миру!" - написав угорський прем’єр.