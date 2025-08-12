Орбан после отказа подписать заявление ЕС по Украине предложил саммит с Россией

Во-первых, по его словам, в заявлении была сделана попытка установить условия для встречи, на которую лидеров ЕС даже не пригласили.

Во-вторых, он считает, что уже сам факт отсутствия ЕС на этом саммите является "печальным", а давать советы или требования в такой ситуации - только ухудшит положение.

"Сам факт, что ЕС оставили в стороне, уже является достаточно печальным. Единственное, что могло бы сделать ситуацию еще хуже, - это если бы мы начали давать указания со скамейки запасных", - заявил Орбан.

Он считает, что вместо комментировать переговоры США и России, лидерам ЕС стоит инициировать собственный саммит с РФ.

"Единственно разумным действием для лидеров ЕС является инициировать саммит ЕС-Россия, по примеру встречи США-Россия. Дайте шанс миру!" - написал венгерский премьер.