У Орбана показали відео, як українських інкасаторів брали в заручники

16:40 06.03.2026 Пт
2 хв
Українців затримували в Угорщині, як злочинців
aimg Іван Носальський
У Орбана показали відео, як українських інкасаторів брали в заручники Фото: Угорщина взяла в заручники українських інкасаторів (скриншот)

Угорські силовики взяли в заручники інкасаторів Ощадбанку, які перевозили велику суму з Австрії. З'явилося відповідне відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Угорщини у Facebook.

Читайте також: "Державний бандитизм": МЗС погрожує Угорщині санкціями, та каже - інкасаторів депортували

На відео можна помітити, як угорські правоохоронці затримують українських інкасаторів на території АЗС. Українців закували в кайданки і поклали обличчям у підлогу.

Операцію угорці прозвали "український золотий конвой".

До слова, Угорщина стверджує, що після затримання сімох громадян України депортували. Але українська сторона поки що офіційно не підтвердила такі чутки.

Скандал із затриманням українських інкасаторів

Нагадаємо, затримання 5 березня 2026 року в Угорщині двох інкасаторських автомобілів "Ощадбанку" з вантажем у 40 млн доларів, 35 млн євро і 9 кг золота призвело до загострення кризи у відносинах Києва і Будапешта.

Угорська сторона обґрунтовує свої дії "підозрою у відмиванні грошей". За версією Будапешта, операцію курирував "колишній генерал СБУ".

Зі свого боку Україна офіційно кваліфікує інцидент як "державний бандитизм" і захоплення заручників. Машини, які здійснювали регулярний рейс з Австрії з дотриманням усіх міжнародних процедур, були заблоковані на території Антитерористичного центру Угорщини.

Така подія сталася на тлі конфлікту України та Угорщини через нафтопровід "Дружба". Цей інфраструктурний об'єкт припинив роботу після російського удару. Будапешт почав вимагати від України ремонту трубопроводу та шантажувати блокадою кредиту від ЄС на 90 млрд євро.

Детальніше про інцидент в Угорщині - в матеріалі РБК-Україна.

