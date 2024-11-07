Орбан переговорив з Трампом після виборів у США, заявив про "великі плани на майбутнє"

"Дзвінок з Мар-а-Лаго. Щойно мав першу телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом після виборів. У нас великі плани на майбутнє! ", - написав Орбан.

Лише нещодавно голова угорського уряду стверджував, що Європі нібито доведеться переглянути свою підтримку України, якщо Трамп стане президентом США. Як писало Reters, Орбан виступає проти надання Києві військової допомоги та дав зрозуміти, що новообраний президент США нібито поділяє його погляди й вестиме переговори про мирне врегулювання війни.

Вибори в США

5 листопада відбулися президентські вибори в США. Головними кандидатами на посаду президента були Камала Гарріс, що представляла Демократичну партію, та Дональд Трамп, який балотувався від Республіканської партії.

Одночасно з виборами, західні політики оприлюднили відкритий лист до європейських країн, в якому закликали їх бути готовими до можливих змін у зовнішній політиці США в разі змін влади. Вони висловили стурбованість тим, як результат виборів може позначитися на міжнародних відносинах і геополітичній ситуації.

Політолог Олег Саакян також звернув увагу на ймовірність внутрішньої політичної кризи, яка може спалахнути в США після завершення виборчого процесу.

6 листопада, під час виступу перед своїми прихильниками, Трамп оголосив себе переможцем виборів і новим президентом Сполучених Штатів.

Більш детальну інформацію про результати голосування можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.