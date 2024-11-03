Орбан заявив, що перемога Трампа змусить Європу переглянути свою підтримку України
Європі доведеться переглянути свою підтримку України, якщо Дональд Трамп стане президентом США. Поодинці континент не зможе нести тягар війни.
Про це заявив проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство пише, що Орбан виступає проти військової допомоги Україні і ясно дав зрозуміти, що Трамп поділяє його погляди і буде вести переговори про мирне врегулювання війни. Ба більше, він підтримує республіканця, який може перемогти кандидата від демократів Камалу Гарріс на виборах у вівторок.
"Ми (у Європі - ред.) повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступатиме за мир, у чому я не тільки впевнений, а й трактую цифри саме так... якщо станеться те, на що ми очікуємо, і Америка стане прихильником миру, то Європа не зможе залишатися прихильником війни", - сказав Орбан.
Також він повідомив, що Україна буде одним із головних пунктів порядку денного зустрічі європейських лідерів у Будапешті наступного тижня. Політики мав на увазі засідання Європейської політичної спільноти та більш неформальну зустріч лідерів ЄС, яка має відбутися.
"Європа не може нести тягар (війни - ред.) поодинці, і якщо американці перейдуть до миру, то нам теж доведеться адаптуватися, і саме це ми обговоримо в Будапешті", - заявив угорський прем'єр.
Reuters додало, що Європа стурбована тим, як результат виборів США вплине на війну в Україні та безпеку континенту.
Також агентство пише, що Орбан розізлив Брюссель своїми тісними зв'язками з Росією та протидією надання допомоги Україні.
Чим відомий Орбан
Нагадаємо, що Віктор Орбан очолює уряд Угорщини останні 14 років і є одним із найсуперечливіших політиків Європи. Його звинувачують в авторитаризмі, підіграванні інтересам Росії та антизахідних настроях. Угорський прем'єр планомірно блокує допомогу Україні від ЄС і наполягає на «мирних переговорах» для завершення війни.
Детальніше про те, хто такий Віктор Орбан і що відомо про його позицію щодо України - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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