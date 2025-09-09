Орбан озвучив кремлівське ІПСО про "поділ України", - ЦПД

Керівник ЦПД зазначив, що слова Орбана про можливий поділ України на три зони - російську, демілітаризовану та західну, - можуть бути результатом спілкування з російською стороною та наративом Кремля.

"Це озвучують регулярно люди, які співпрацюють зі Службою зовнішньої розвідки Росії - це як російськомовні блогери, росіяни певні, які живуть на заході, так і один відомий підсанкційний блогер - Олексій Арестович...І в даному випадку Орбан повторив повністю те, що озвучується, скажемо, неофіційно", - зазначив Коваленко.

Він зауважив, що верхівкою російською ІПСО є російський диктатор Володимир Путін, який її масштабує та намагається ретранслювати через лідерів інших країн.

"Він регулярно озвучує брехню, яка є частиною інформаційних операцій Росії, і він фактично її масштабує. Тобто він постійно бере участь в інформаційних операціях Росії", - додав керівник ЦПД.

За його словами, ця концепція є частиною інформаційної війни Росії. Тобто Путін таким чином добивається, щоб лідери країн озвучували ІПСО.