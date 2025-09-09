Орбан озвучив кремлівське ІПСО про "поділ України", - ЦПД

Заява прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо можливого "поділу України на три зони" може бути результатом його контактів із представниками Росії та наративом Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації при РНБО" Андрія Коваленко в ефірі телемарафону.
Керівник ЦПД зазначив, що слова Орбана про можливий поділ України на три зони - російську, демілітаризовану та західну, - можуть бути результатом спілкування з російською стороною та наративом Кремля.
"Це озвучують регулярно люди, які співпрацюють зі Службою зовнішньої розвідки Росії - це як російськомовні блогери, росіяни певні, які живуть на заході, так і один відомий підсанкційний блогер - Олексій Арестович...І в даному випадку Орбан повторив повністю те, що озвучується, скажемо, неофіційно", - зазначив Коваленко.
Він зауважив, що верхівкою російською ІПСО є російський диктатор Володимир Путін, який її масштабує та намагається ретранслювати через лідерів інших країн.
"Він регулярно озвучує брехню, яка є частиною інформаційних операцій Росії, і він фактично її масштабує. Тобто він постійно бере участь в інформаційних операціях Росії", - додав керівник ЦПД.
За його словами, ця концепція є частиною інформаційної війни Росії. Тобто Путін таким чином добивається, щоб лідери країн озвучували ІПСО.
Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що Віктор Орбан знову відзначився скандальною заявою щодо України, а саме про її "поділ на три частини". Одна з частин буде російською, вважає угорський прем'єр.
Як відомо, політика Орбана вважається проросійською, оскільки Угорщина не підтримувала санкції проти Москви.
Також ми повідомляли, що Будапешт блокує вступ України до Євросоюзу, що прокоментував днями президент Володимир Зеленський, назвавши таку позицію Угорщини "дивною".