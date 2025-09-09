Орбан озвучил кремлевское ИПСО о "разделении Украины", - ЦПД

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном "разделении Украины на три зоны" может быть результатом его контактов с представителями России и нарративом Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в эфире телемарафона.
Руководитель ЦПД отметил, что слова Орбана о возможном разделении Украины на три зоны - российскую, демилитаризованную и западную, могут быть результатом общения с российской стороной и нарративом Кремля.
"Это озвучивают регулярно люди, которые сотрудничают со Службой внешней разведки России - это как русскоязычные блогеры, россияне определенные, которые живут на западе, так и один известный подсанкционный блогер - Алексей Арестович...И в данном случае Орбан повторил полностью то, что озвучивается, скажем, неофициально", - отметил Коваленко.
Он добавил, что верхушкой российской ИПСО является российский диктатор Владимир Путин, который ее масштабирует и пытается ретранслировать через лидеров других стран.
"Он регулярно озвучивает ложь, которая является частью информационных операций России, и он фактически ее масштабирует. То есть он постоянно участвует в информационных операциях России", - добавил руководитель ЦПД.
По его словам, данная концепция является частью информационной войны России. То есть Путин таким образом добивается того, чтобы лидеры стран озвучивали ИПСО.
Напомним, 8 сентября стало известно, что Виктор Орбан снова отличился скандальным заявлением относительно Украины, а именно о ее "разделении на три части". Одна из частей будет российской, считает венгерский премьер.
Как известно, политика Орбана считается пророссийской, поскольку Венгрия, в том числе, не поддерживала санкции против Москвы.
Также мы сообщали, что Будапешт блокирует вступление Украины в Евросоюз, что прокомментировал на днях президент Владимир Зеленский, назвав такую позицию Венгрии "странной".