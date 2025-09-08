Орбан відзначився скандальною заявою про "поділ" України на три частини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову відзначився скандальною заявою щодо України, а саме про її "поділ на три частини", який, на його думку, "відбудеться після війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet.

За словами Орбана, Україну нібито "поділять" на три частини: російську зону, демілітаризовану територію та західну зону.

"Доля України, здається, вирішена. Сьогодні в Європі "елегантно" розмірковують про гарантії безпеки, але ці гарантії фактично означають поділ України. Результатом розділу України стануть російська зона, демілітаризована зона та західна зона", - заявив посадовець.

Також угорський прем'єр стверджує, що питання тепер полягає не в тому, чи існуватиме російська зона, а в тому, скільки територій до неї ввійде і які саме це будуть території.

"Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона має включати", - підсумував Орбан.

Щодо меж так званої "демілітаризованої зони", вони нібито поки обговорюються, заявив скандальний політик.