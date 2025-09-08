ua en ru
Орбан відзначився скандальною заявою про "поділ" України на три частини

Понеділок 08 вересня 2025 13:53
Орбан відзначився скандальною заявою про "поділ" України на три частини Фото: угорський голова уряду Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову відзначився скандальною заявою щодо України, а саме про її "поділ на три частини", який, на його думку, "відбудеться після війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet.

За словами Орбана, Україну нібито "поділять" на три частини: російську зону, демілітаризовану територію та західну зону.

"Доля України, здається, вирішена. Сьогодні в Європі "елегантно" розмірковують про гарантії безпеки, але ці гарантії фактично означають поділ України. Результатом розділу України стануть російська зона, демілітаризована зона та західна зона", - заявив посадовець.

Також угорський прем'єр стверджує, що питання тепер полягає не в тому, чи існуватиме російська зона, а в тому, скільки територій до неї ввійде і які саме це будуть території.

"Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона має включати", - підсумував Орбан.

Щодо меж так званої "демілітаризованої зони", вони нібито поки обговорюються, заявив скандальний політик.

Напружені угорсько-українські відносини

Як відомо, Орбана нерідко звинувачують в проросійській позиції. Варто лише згадати про блокування Угорщиною допомоги Києву та санкції проти Москви, які Будапешт відмовився підтримувати.

Також не раз повідомлялось, що Будапешт блокує вступ України до Євросоюзу, що прокоментував днями президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив - така позиція Угорщини дійсно виглядає дивною на тлі того, що навіть РФ фактично змирилась з євроінтеграцією Києва.

Однак Орбан заявив, що Угорщина не є антиукраїнською державою і хоче майбутнього для України. Також він вважає, що обговорення гарантій безпеки для України мають проходити з Росією, а не з США.

РБК-Україна також повідомляло про обурення в Угорщині через українські обстріли по нафтопроводу "Дружба". Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав удари по "Дружбі" так званим замахом на енергобезпеку своєї країни.

Угорщина Будапешт Війна в Україні
