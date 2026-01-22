Орбан образився на "потиличник" від Зеленського

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан образився на слова президента України Володимира Зеленського про "потиличник для Віктора".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана в X .

У своєму дописі угорський прем'єр звинуватив Зеленського у тому, що той нібито "не може або не хоче" закінчити війну в Україні. Він також назвав слова українського президента "ретельно підібраними образами".

Крім того, Орбан вчергове зазначив, що Угорщина не надаватиме Києві військової допомоги.

Водночас він повідомив, що український народ, як і раніше, може розраховувати на постачання електроенергії та палива від Угорщини, а також надання підтримки біженцям.

"Решту вирішить саме життя, і кожен отримає по заслугах", - йдеться у заяві угорського політика.