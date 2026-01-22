Орбан обиделся на "подзатыльник" от Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обиделся на слова президента Украины Владимира Зеленского о "подзатыльнике для Виктора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в X .

В своей публикации венгерский премьер обвинил Зеленского в том, что тот якобы "не может или не хочет" закончить войну в Украине. Он также назвал слова украинского президента "тщательно подобранными оскорблениями".

Кроме того, Орбан в очередной раз отметил, что Венгрия не будет предоставлять Киеву военную помощь.

В то же время он сообщил, что украинский народ по-прежнему может рассчитывать на поставки электроэнергии и топлива от Венгрии, а также оказание поддержки беженцам.

"Остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам", - говорится в заявлении венгерского политика.