Орбан мріє про антиукраїнський альянс у ЄС: хто до нього може долучитись

Будапешт прагне об’єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб створити всередині Європейського Союзу неформальний антиукраїнський альянс.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів політичний директор прем’єра Угорщини Балаж Орбану коментарі Politico.
За його словами, прем’єр Віктор Орбан хоче координувати дії з чеським політиком Андреєм Бабішем, чия партія ANO перемогла на парламентських виборах, а також зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо. Ідея полягає в тому, щоб узгоджувати позиції перед самітами ЄС та проводити попередні зустрічі лідерів.
Хоча створення такого політичного об’єднання наразі залишається лише задумом, Politico зазначає, що його поява може серйозно ускладнити спільні зусилля ЄС щодо військової та фінансової підтримки України.
Балаж Орбан підтвердив, що подібний формат уже обговорюється.
"Я думаю, що це станеться і буде все більш і більш помітним," - заявив він.
Він також нагадав про досвід "Вишеградської четвірки" (Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща), яка в минулому виступала єдиним фронтом проти міграційної політики Брюсселя.
Попри амбіції Будапешта, Польща навряд чи приєднається до нового об’єднання - чинний прем’єр Дональд Туск є послідовним прихильником України.
Натомість Роберт Фіцо та Андрій Бабіш поділяють позицію угорського лідера - вони виступають за діалог із Москвою замість економічного тиску. Бабіш неодноразово критикував європейську допомогу Києву, а глава МЗС Чехії Ян Ліпавський назвав його “маріонеткою Орбана” у майбутніх переговорах у Раді ЄС.
Втім, про формальний союз поки що не йдеться. Фіцо не підписував жодних угод із Орбаном, а Бабіш ще не сформував уряд, який міг би долучитися до подібної ініціативи.
10 жовтня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову провокаційну заяву, звинувативши українську розвідку у стеженні за угорськими громадянами та проникненні в опозиційну партію "Тиса", яку він назвав "проукраїнською".
Це сталося на тлі публікації розслідування, згідно з яким угорська влада протягом кількох років шпигувала за структурами ЄС і намагалася вербувати європейських чиновників у власних інтересах.
Паралельно Орбан ініціював у країні збір підписів проти оборонного плану, який обговорюють лідери країн Євросоюзу. Політик заявив, що Європа “стрімко наближається до війни” і що “Брюссель хоче, аби українці воювали, поки Росія виснажується”.
"На нас чекає спекотна осінь. Європа платить, українці воюють, а Росія буде виснажена", - написав Орбан.
Пізніше прем’єр опублікував серію фотографій із фермерського ринку Пештержебет, де він демонстративно підписував петицію “проти військових планів ЄС”.