Орбан мріє про антиукраїнський альянс у ЄС: хто до нього може долучитись

Угорщина готує "союз скептиків" щодо України

За його словами, прем’єр Віктор Орбан хоче координувати дії з чеським політиком Андреєм Бабішем, чия партія ANO перемогла на парламентських виборах, а також зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо. Ідея полягає в тому, щоб узгоджувати позиції перед самітами ЄС та проводити попередні зустрічі лідерів.

Хоча створення такого політичного об’єднання наразі залишається лише задумом, Politico зазначає, що його поява може серйозно ускладнити спільні зусилля ЄС щодо військової та фінансової підтримки України.

Балаж Орбан підтвердив, що подібний формат уже обговорюється.

"Я думаю, що це станеться і буде все більш і більш помітним," - заявив він.

Він також нагадав про досвід "Вишеградської четвірки" (Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща), яка в минулому виступала єдиним фронтом проти міграційної політики Брюсселя.

Будапешт шукає союзників серед критиків підтримки України

Попри амбіції Будапешта, Польща навряд чи приєднається до нового об’єднання - чинний прем’єр Дональд Туск є послідовним прихильником України.

Натомість Роберт Фіцо та Андрій Бабіш поділяють позицію угорського лідера - вони виступають за діалог із Москвою замість економічного тиску. Бабіш неодноразово критикував європейську допомогу Києву, а глава МЗС Чехії Ян Ліпавський назвав його “маріонеткою Орбана” у майбутніх переговорах у Раді ЄС.

Втім, про формальний союз поки що не йдеться. Фіцо не підписував жодних угод із Орбаном, а Бабіш ще не сформував уряд, який міг би долучитися до подібної ініціативи.