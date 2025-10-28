Орбан мечтает об антиукраинском альянсе в ЕС: кто к нему может присоединиться

Венгрия готовит "союз скептиков" в отношении Украины

По его словам, премьер Виктор Орбан хочет координировать действия с чешским политиком Андреем Бабишем, чья партия ANO победила на парламентских выборах, а также со словацким премьером Робертом Фицо. Идея заключается в том, чтобы согласовывать позиции перед саммитами ЕС и проводить предварительные встречи лидеров.

Хотя создание такого политического объединения пока остается лишь замыслом, Politico отмечает, что его появление может серьезно осложнить совместные усилия ЕС по военной и финансовой поддержке Украины.

Балаж Орбан подтвердил, что подобный формат уже обсуждается.

"Я думаю, что это произойдет и будет все более и более заметным," - заявил он.

Он также напомнил об опыте "Вышеградской четверки" (Венгрия, Чехия, Словакия и Польша), которая в прошлом выступала единым фронтом против миграционной политики Брюсселя.

Будапешт ищет союзников среди критиков поддержки Украины

Несмотря на амбиции Будапешта, Польша вряд ли присоединится к новому объединению - действующий премьер Дональд Туск является последовательным сторонником Украины.

Зато Роберт Фицо и Андрей Бабиш разделяют позицию венгерского лидера - они выступают за диалог с Москвой вместо экономического давления. Бабиш неоднократно критиковал европейскую помощь Киеву, а глава МИД Чехии Ян Липавский назвал его "марионеткой Орбана" в предстоящих переговорах в Совете ЕС.

Впрочем, о формальном союзе речь пока не идет. Фицо не подписывал никаких соглашений с Орбаном, а Бабиш еще не сформировал правительство, которое могло бы присоединиться к подобной инициативе.