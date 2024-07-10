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Орбан у листі до ЄС про Україну: Путін і Сі Цзіньпінь чекають мирних переговорів до кінця року

Фото: премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа до президента Європейської Ради Шарля Мішеля та лідерів ЄС після своїх поїздок до України, Росії та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

У листі Орбан підбиває підсумки переговорів і стверджує, що Європа повинна "запустити" мирну ініціативу, не чекаючи на США. За його словами, наступні два місяці на лінії фронту в Україні будуть "більш драматичними, ніж будь-коли". 

"Виходячи з моїх розмов, я вважаю, що зараз є більше шансів, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню і дорожньої карти для мирних переговорів будуть позитивно сприйняті", - стверджує він у документах, до яких має доступ видання. 

За словами Орбана, політичне лідерство, що надається Сполученими Штатами, обмежене через триваючу виборчу кампанію.

"Тому ми не можемо очікувати, що в найближчі місяці вони висунуть якусь подібну пропозицію. Ми повинні вважати, що припинення вогню відповідає духу європейської стратегічної автономії", - зазначив він. 

При цьому Орбан додав, що лідер Китаю Сі Цзиньпінь передав йому, що бачить себе "чесним брокером".

"Президент Сі бачить політику Китаю як політику миру, в той час, як політика США і Європи - це політика війни, в якій Європа автоматично слідує американській лінії", - зазначає угорський лідер у своєму листі про візит до Пекіна.

Щодо мирної формули, Орбан каже, що російський диктатор Володимир Путін вважає "актуальною" пропозицію, яка була покладена на стіл навесні 2022 року - єдиний раз, коли Київ і Москва вели прямі переговори.    

Згідно з планом, півострів Крим мав залишитися під російською окупацією, але без українського визнання, Київ відмовлявся від членства в НАТО, встановлювався ліміт на чисельність і можливості ЗСУ, а також заявляв, що кілька західних країн нададуть "гарантії безпеки" і допомогу Україні, яка вже є нейтральною країною, в разі нападу.

Тепер Орбан стверджує, що Путін і Сі Цзиньпінь припускають, що нові мирні переговори між Росією і Україною відбудуться до кінця року. Він каже, що російський диктатор не згадував про свої власні втрати на фронті, але говорив про українські втрати - які, за його словами, становлять від 40 до 50 тисяч на місяць - і про те, що бойові дії посилилися в останні тижні.

"Саме тому російський президент був здивований тим, що український президент відхилив пропозицію про тимчасове припинення вогню", - каже Орбан.

Також Путін запропонував Україні припинення бойових дій з низкою умов, які по суті означають капітуляцію київських військ.

"Мирна місія" Орбана

На початку липня Орбан зустрівся у Києві з президентом Володимиром Зеленським. Це був перший візит угорського премʼєра за 12 років. Вже 5 липня Орбан вирушив до Москви, де провів переговори з Путіним.

При цьому 8 липня угорський премʼєр зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Детальніше про візит Орбана до Москви, його цілі та реакцію європейських політиків читайте у матеріалі РБК-Україна.

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