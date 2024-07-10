Орбан у листі до ЄС про Україну: Путін і Сі Цзіньпінь чекають мирних переговорів до кінця року

У листі Орбан підбиває підсумки переговорів і стверджує, що Європа повинна "запустити" мирну ініціативу, не чекаючи на США. За його словами, наступні два місяці на лінії фронту в Україні будуть "більш драматичними, ніж будь-коли".

"Виходячи з моїх розмов, я вважаю, що зараз є більше шансів, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню і дорожньої карти для мирних переговорів будуть позитивно сприйняті", - стверджує він у документах, до яких має доступ видання.

За словами Орбана, політичне лідерство, що надається Сполученими Штатами, обмежене через триваючу виборчу кампанію.

"Тому ми не можемо очікувати, що в найближчі місяці вони висунуть якусь подібну пропозицію. Ми повинні вважати, що припинення вогню відповідає духу європейської стратегічної автономії", - зазначив він.

При цьому Орбан додав, що лідер Китаю Сі Цзиньпінь передав йому, що бачить себе "чесним брокером".

"Президент Сі бачить політику Китаю як політику миру, в той час, як політика США і Європи - це політика війни, в якій Європа автоматично слідує американській лінії", - зазначає угорський лідер у своєму листі про візит до Пекіна.

Щодо мирної формули, Орбан каже, що російський диктатор Володимир Путін вважає "актуальною" пропозицію, яка була покладена на стіл навесні 2022 року - єдиний раз, коли Київ і Москва вели прямі переговори.

Згідно з планом, півострів Крим мав залишитися під російською окупацією, але без українського визнання, Київ відмовлявся від членства в НАТО, встановлювався ліміт на чисельність і можливості ЗСУ, а також заявляв, що кілька західних країн нададуть "гарантії безпеки" і допомогу Україні, яка вже є нейтральною країною, в разі нападу.

Тепер Орбан стверджує, що Путін і Сі Цзиньпінь припускають, що нові мирні переговори між Росією і Україною відбудуться до кінця року. Він каже, що російський диктатор не згадував про свої власні втрати на фронті, але говорив про українські втрати - які, за його словами, становлять від 40 до 50 тисяч на місяць - і про те, що бойові дії посилилися в останні тижні.

"Саме тому російський президент був здивований тим, що український президент відхилив пропозицію про тимчасове припинення вогню", - каже Орбан.

Також Путін запропонував Україні припинення бойових дій з низкою умов, які по суті означають капітуляцію київських військ.