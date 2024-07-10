Орбан в письме ЕС об Украине: Путин и Си Цзиньпин ждут мирных переговоров до конца года

В письме Орбан подводит итоги переговоров и утверждает, что Европа должна "запустить" мирную инициативу, не дожидаясь США. По его словам, следующие два месяца на линии фронта в Украине будут "более драматичными, чем когда-либо".

"Исходя из моих разговоров, я считаю, что сейчас есть больше шансов, что все возможные предложения по прекращению огня и дорожной карте для мирных переговоров будут положительно восприняты", - утверждает он в документах, к которым имеет доступ издание.

По словам Орбана, политическое лидерство, предоставляемое Соединенными Штатами, ограничено из-за продолжающейся избирательной кампании.

"Поэтому мы не можем ожидать, что в ближайшие месяцы они выдвинут какое-то подобное предложение. Мы должны считать, что прекращение огня соответствует духу европейской стратегической автономии", - отметил он.

При этом Орбан добавил, что лидер Китая Си Цзиньпинь передал ему, что видит себя "честным брокером".

"Президент Си видит политику Китая как политику мира, в то время, как политика США и Европы - это политика войны, в которой Европа автоматически следует американской линии", - отмечает венгерский лидер в своем письме о визите в Пекин.

Относительно мирной формулы, Орбан говорит, что российский диктатор Владимир Путин считает "актуальным" предложение, которое было положено на стол весной 2022 года - единственный раз, когда Киев и Москва вели прямые переговоры.

Согласно плану, полуостров Крым должен был остаться под российской оккупацией, но без украинского признания, Киев отказывался от членства в НАТО, устанавливался лимит на численность и возможности ВСУ, а также заявлял, что несколько западных стран предоставят "гарантии безопасности" и помощь Украине, которая уже является нейтральной страной, в случае нападения.

Теперь Орбан утверждает, что Путин и Си Цзиньпинь предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года. Он говорит, что российский диктатор не упоминал о своих собственных потерях на фронте, но говорил об украинских потерях - которые, по его словам, составляют от 40 до 50 тысяч в месяц - и о том, что боевые действия усилились в последние недели.

"Именно поэтому российский президент был удивлен тем, что украинский президент отклонил предложение о временном прекращении огня", - говорит Орбан.

Также Путин предложил Украине прекращение боевых действий с рядом условий, которые по сути означают капитуляцию киевских войск.