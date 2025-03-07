Орбан хоче провести в Угорщині голосування щодо вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорці голосуватимуть щодо того, чи хочуть вони, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу. Але це голосування не має обов'язкової сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Напередодні журналістам Орбан заявив, що його уряд проведе опитування угорців щодо їхньої підтримки вступу Києва до Євросоюзу
"У нас є так звана схема національних консультацій, яку ми регулярно використовуємо для з'ясування думки народу, тому ми будемо використовувати ту ж схему і зараз", - сказав він.
Варто зауважити, що з 2010 року уряд Віктора Орбана провів понад десяток так званих національних консультацій з різних питань, від міграції до прав ЛГБТК+. Опитування, що надсилаються всім виборцям, формулюються у спосіб, який підтримує урядову позицію, а їхні результати не є юридично обов’язковими, але використовуються для зміцнення політичних рішень.
Наприклад, у 2023 році під час консультацій щодо міграції лише 20% угорців взяли участь, але 99% із них висловилися проти так званих "гетто для мігрантів", що було вказано у формулюванні питання.
Нещодавно речник угорського уряду Балаж Орбан заявив, що вперше в Європі угорці отримають можливість висловитися щодо членства України в ЄС. Хоча це голосування не матиме юридичної сили, воно може стати інструментом для уряду Орбана в переговорах із Брюсселем.
Раніше ми писали про те, що Орбан направив листа голові Європейської ради Антоніу Кошті, в якому закликав до прямих переговорів між ЄС та Росією для досягнення припинення вогню в Україні.
Також Politico писало, що Угорщина на зустрічі послів Євросоюзу в п'ятницю відхилила проєкт документа про гарантії безпеки і нову військову допомогу Україні на 20 млрд євро.
Окрім цього прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу на даний момент є "немислимим". Він вважає, що це може мати руйнівний вплив на економіку Угорщини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.