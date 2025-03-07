Орбан хоче провести в Угорщині голосування щодо вступу України до ЄС

Напередодні журналістам Орбан заявив, що його уряд проведе опитування угорців щодо їхньої підтримки вступу Києва до Євросоюзу

"У нас є так звана схема національних консультацій, яку ми регулярно використовуємо для з'ясування думки народу, тому ми будемо використовувати ту ж схему і зараз", - сказав він.

Варто зауважити, що з 2010 року уряд Віктора Орбана провів понад десяток так званих національних консультацій з різних питань, від міграції до прав ЛГБТК+. Опитування, що надсилаються всім виборцям, формулюються у спосіб, який підтримує урядову позицію, а їхні результати не є юридично обов’язковими, але використовуються для зміцнення політичних рішень.

Наприклад, у 2023 році під час консультацій щодо міграції лише 20% угорців взяли участь, але 99% із них висловилися проти так званих "гетто для мігрантів", що було вказано у формулюванні питання.

Нещодавно речник угорського уряду Балаж Орбан заявив, що вперше в Європі угорці отримають можливість висловитися щодо членства України в ЄС. Хоча це голосування не матиме юридичної сили, воно може стати інструментом для уряду Орбана в переговорах із Брюсселем.