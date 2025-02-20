Угорщина виступила проти виділення ЄС пакету допомоги Україні на 20 млрд євро
Угорщина виступила проти виділення Європейським Союзом Україні пакету допомоги на 20 млрд євро.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Вашингтоні, якого цитує в соцмережі X речник угорського уряду Золтан Ковач.
Сійярто заявив, що Угорщина виступає проти запропонованого керівництвом ЄС пакету допомоги Україні у розмірі 20 млрд євро, який "має на меті посилити позицію Києва на переговорах, а не сприяти досягненню миру".
"Ми не будемо підтримувати витрачання грошей європейських платників податків на продовження війни", - зазначив угорський міністр.
За його словами, обрання Дональда Трампа президентом США змістило глобальну політику в бік миру, проте провоєнні європейські ліберали намагаються заблокувати його зусилля.
"Ми як ніколи близькі до рішення, оскільки прямі американо-російські переговори відродили надію на мир", - додав Сійярто.
Допомога Україні від ЄС
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що країни Європейського Союзу обговорюють можливість надання Україні одного з найбільших пакетів військової допомоги. Його вартість становитиме щонайменше 6 млрд євро.
Також повідомлялося, що потенційно вартість пакета може зрости до 10 млрд євро. Однак сума у 20 млрд євро досі публічно не озвучувалася.
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