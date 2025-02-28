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Орбан заявив, що вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини

П'ятниця 28 лютого 2025 12:53
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Орбан заявив, що вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини Фото: Віктор Орбан (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що вступ України до Євросоюзу наразі "немислимий". Він вважає, що це може зруйнувати угорську економіку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в ефірі угорського Radio Kossuth.

Зокрема, у Орбана запитали, чи буде під час саміту ЄС, який відбудеться наступного тижня, обговорюватись інтеграція України. На що прем'єр відповів, що він проти. На його думку, "вступ України до ЄС є немислимим тут і зараз".

"Я, наприклад, проти", - сказав Орбан.

Він також додав, що наразі не бачить "жодного аргументу", який виправдовував би вступ України "з точки зору інтересів Угорщини". При цьому він заявив, що не наважується сказати, що його відмова залишиться назавжди.

"Я не смію сказати, що завжди і назавжди, ніколи, тому що хто знає, що принесе історія, ніхто, крім Бога, не знає, але я можу сказати одне точно, що тут і зараз це немислимо", - сказав прем'єр Угорщини.

Водночас Орбан вважає, що вступ України в ЄС може зруйнувати угорську сільськогосподарську економіку і всю національну економіку.

Заяви Орбана щодо України

Нагадаємо, минулого року Орбан у присутності Зеленського на саміті НАТО виступив проти членства України в Альянсі.

Також Орбан раніше неодноразово робив скандальні заяви щодо України. Зокрема, за його словами, наша Україна нібито не зможе перемогти Росію в цій війні.

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