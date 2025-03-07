Орбан хочет провести в Венгрии голосование по вступлению Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгры будут голосовать относительно того, хотят ли они, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу. Но это голосование не имеет обязательной силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Накануне журналистам Орбан заявил, что его правительство проведет опрос венгров относительно их поддержки вступления Киева в Евросоюз
"У нас есть так называемая схема национальных консультаций, которую мы регулярно используем для выяснения мнения народа, поэтому мы будем использовать ту же схему и сейчас", - сказал он.
Стоит заметить, что с 2010 года правительство Виктора Орбана провело более десятка так называемых национальных консультаций по различным вопросам, от миграции до прав ЛГБТК+. Опросы, которые направляются всем избирателям, формулируются способом, который поддерживает правительственную позицию, а их результаты не являются юридически обязательными, но используются для укрепления политических решений.
Например, в 2023 году во время консультаций по миграции только 20% венгров приняли участие, но 99% из них высказались против так называемых "гетто для мигрантов", что было указано в формулировке вопроса.
Недавно представитель венгерского правительства Балаж Орбан заявил, что впервые в Европе венгры получат возможность высказаться относительно членства Украины в ЕС. Хотя это голосование не будет иметь юридической силы, оно может стать инструментом для правительства Орбана в переговорах с Брюсселем.
Ранее мы писали о том, что Орбан направил письмо председателю Европейского совета Антониу Коште, в котором призвал к прямым переговорам между ЕС и Россией для достижения прекращения огня в Украине.
Также Politico писало, что Венгрия на встрече послов Евросоюза в пятницу отклонила проект документа о гарантиях безопасности и новой военной помощи Украине на 20 млрд евро.
Кроме этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз на данный момент является "немыслимым". Он считает, что это может иметь разрушительное влияние на экономику Венгрии.
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