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Орбан готує на вересень "ефективну появу" для "миротворчої місії" щодо України, - ЗМІ

Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що його так звана "миротворча місія" щодо повномасштабної війни в Україні триває. У вересні можлива її "ефектна" поява.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання ATV.

Щодо "миротворчої місії" Орбан розповів під час пікніку в Кьоцеї. Під час розмови з журналістами, він відзначив, що його місія є "безперервною". 

"Він працював над нею влітку, і натякнув, що у вересні буде "ефектна" її ("миротворчої місії", - ред.) поява, але ніякої конкретики не надав", - пише видання. 

"Миротворча місія" Орбана 

На початку липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здійснив візит до Києва, де провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Ця зустріч стала першою за 12 років. Уже 5 липня Орбан відправився до Москви, де обговорював питання з президентом Росії Володимиром Путіним.

8 липня угорський прем'єр також провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Пізніше він написав листа до президента Європейської Ради Шарля Мішеля та лідерів ЄС в якому заявив, що нібито нові мирні переговори між Росією і Україною, на думку Москви й Пекіну, відбудуться до кінця року.

Детальніше про візит Орбана до Москви, його мету та реакцію європейських лідерів можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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