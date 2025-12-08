Орбан домовився з Ердоганом, що транзит російського газу в Угорщину продовжиться

Угорщина продовжить імпортувати російський газ через Туреччину. Будапешт і Анкара домовилися про подальший транзит.

Про це за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MTI .

Орбан розповів, що під час зустрічі з Ердоганом вони обговорювали енергетичні питання.

Прем'єр нагадав, що нещодавно Угорщина домовилася зі США про те, що американські санкції проти "Лукойлу" і "Роснефти" не зачеплять Угорщину. Потім Будапешт домовився з Москвою про подальші поставки.

"А сьогодні ми домовилися з президентом Ердоганом про те, що турки забезпечать маршрут для всього цього", - заявив Орбан.

Він сказав, що такі гарантії - це "серйозна річ" і вона знадобиться, оскільки тільки цього року через Туреччину в Угорщину надійшло 7,5 мільярда кубометрів газу.