Орбан договорился с Эрдоганом, что транзит российского газа в Венгрию продолжится
Венгрия продолжит импортировать российский газ через Турцию. Будапешт и Анкара договорились о дальнейшем транзите.
Об этом по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MTI.
Орбан рассказал, что во время встречи с Эрдоганом они обсуждали энергетические вопросы.
Премьер напомнил, что недавно Венгрия договорилась с США о том, что американские санкции против "Лукойла" и "Роснефти" не затронут Венгрию. Затем Будапешт договорился с Москвой о дальнейших поставках.
"А сегодня мы договорились с президентом Эрдоганом о том, что турки обеспечат маршрут для всего этого", - заявил Орбан.
Он сказал, что такие гарантии - это "серьезная вещь" и она понадобится, поскольку только в этом году через Турцию в Венгрию поступило 7,5 миллиарда кубометров газа.
Зависимость Венгрии от российского газа и нефти
Напомним, Венгрия с начала полномасштабной войны России против Украины отказывается искать альтернативу российскому газу и нефти и продолжает активную торговлю со страной-агрессором.
В конце сентября глава венгерского правительства заверял, что его страна не откажется от российской нефти, поскольку любой другой источник поставок якобы менее надежен.
Также Венгрия угрожала Украине прекратить экспорт электроэнергии в случае, если украинские защитники продолжат атаки на нефтепровод "Дружба".
Одна из таких атак произошла на прошлой неделе. По данным источников РБК-Украина, взрыв на нефтепроводе прогремел недалеко от населенного пункта Казинские Выселки, что на участке нефтепровода Таганрог-Липецк.