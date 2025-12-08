ua en ru
Орбан договорился с Эрдоганом, что транзит российского газа в Венгрию продолжится

Стамбул, Понедельник 08 декабря 2025 23:05
UA EN RU
Орбан договорился с Эрдоганом, что транзит российского газа в Венгрию продолжится Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрия продолжит импортировать российский газ через Турцию. Будапешт и Анкара договорились о дальнейшем транзите.

Об этом по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MTI.

Орбан рассказал, что во время встречи с Эрдоганом они обсуждали энергетические вопросы.

Премьер напомнил, что недавно Венгрия договорилась с США о том, что американские санкции против "Лукойла" и "Роснефти" не затронут Венгрию. Затем Будапешт договорился с Москвой о дальнейших поставках.

"А сегодня мы договорились с президентом Эрдоганом о том, что турки обеспечат маршрут для всего этого", - заявил Орбан.

Он сказал, что такие гарантии - это "серьезная вещь" и она понадобится, поскольку только в этом году через Турцию в Венгрию поступило 7,5 миллиарда кубометров газа.

Зависимость Венгрии от российского газа и нефти

Напомним, Венгрия с начала полномасштабной войны России против Украины отказывается искать альтернативу российскому газу и нефти и продолжает активную торговлю со страной-агрессором.

В конце сентября глава венгерского правительства заверял, что его страна не откажется от российской нефти, поскольку любой другой источник поставок якобы менее надежен.

Также Венгрия угрожала Украине прекратить экспорт электроэнергии в случае, если украинские защитники продолжат атаки на нефтепровод "Дружба".

Одна из таких атак произошла на прошлой неделе. По данным источников РБК-Украина, взрыв на нефтепроводе прогремел недалеко от населенного пункта Казинские Выселки, что на участке нефтепровода Таганрог-Липецк.

