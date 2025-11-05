Орбан догрався? Угорщина може опинитися під санкціями через "занепад демократії"
Депутати Європарламенту планують закликати Раду ЄС ввести санкції проти Угорщини. Вони вважають, що країна становить загрозу для цінностей Євросоюзу та його правопорядку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламенту.
Сьогодні, 5 листопада, комітет Європарламенту з громадянських свобод ухвалив другий проміжний звіт щодо процедури за статтею 7 Договору про Євросоюз.
Її було ініційовано щодо Угорщини у 2018 році через кризу верховенства права та систематичні порушення європейських цінностей.
Звіт планують обговорити під час пленарного засідання Європарламенту, який 24-27 листопада відбудеться у Страсбурзі. Тоді ж заплановано і голосування за відповідну резолюцію на основі звіту.
У проєкті резолюції пропонується запровадити санкції проти Угорщини.
"Європарламент висловлює глибокий жаль з приводу того, що відсутність рішучих дій з боку Комісії та Ради сприяла занепаду демократії, верховенства права та основних прав в Угорщині", - сказано в документі.
Згідно із документом, ситуація в Угорщині "становить загрозу для всіх цінностей Євросоюзу та його правопорядку".
Євродепутати наголосили, що в країні вже немає демократії, і вона перетворилася на "гібридний режим електоральної автократії". Вони також закликали Раду ЄС до активації проти Будапешту процедури за статтею 7 (2) Договору про Євросоюз.
Нагадаємо, угорський прем'єр під різними приводами намагається налаштувати громадян своєї країни проти євроінтеграції України. Зокрема, він погрожує, що в разі вступу України до ЄС економіка Угорщини "буде зруйнована".
РБК-Україна раніше писало, що український президент Володимир Зеленський заявив, що Орбан фактично підтримує російського диктатора Володимира Путіна, оскільки блокує вступ України до ЄС.