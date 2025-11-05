ua en ru
Орбан доигрался? Венгрия может оказаться под санкциями из-за "упадка демократии"

Бельгия, Среда 05 ноября 2025 16:59
Орбан доигрался? Венгрия может оказаться под санкциями из-за "упадка демократии" Фото: Европарламент может ввести санкции против Венгрии из-за угрозы европейским ценностям (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Депутаты Европарламента планируют призвать Совет ЕС ввести санкции против Венгрии. Они считают, что страна представляет угрозу для ценностей Евросоюза и его правопорядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента.

Сегодня, 5 ноября, комитет Европарламента по гражданским свободам принял второй промежуточный отчет по процедуре по статье 7 Договора о Евросоюзе.

Она была инициирована в отношении Венгрии в 2018 году из-за кризиса верховенства права и систематических нарушений европейских ценностей.

Отчет планируют обсудить во время пленарного заседания Европарламента, который 24-27 ноября состоится в Страсбурге. Тогда же запланировано и голосование за соответствующую резолюцию на основе отчета.

В проекте резолюции предлагается ввести санкции против Венгрии.

"Европарламент выражает глубокое сожаление по поводу того, что отсутствие решительных действий со стороны Комиссии и Совета способствовало упадку демократии, верховенства права и основных прав в Венгрии", - сказано в документе.

Согласно документу, ситуация в Венгрии "представляет угрозу для всех ценностей Евросоюза и его правопорядка".

Евродепутаты подчеркнули, что в стране уже нет демократии, и она превратилась в "гибридный режим электоральной автократии". Они также призвали Совет ЕС к активации против Будапешта процедуры по статье 7 (2) Договора о Евросоюзе.

Напомним, венгерский премьер под разными предлогами пытается настроить граждан своей страны против евроинтеграции Украины. В частности, он угрожает, что в случае вступления Украины в ЕС экономика Венгрии "будет разрушена".

РБК-Украина ранее писало, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Орбан фактически поддерживает российского диктатора Владимира Путина, поскольку блокирует вступление Украины в ЕС.

