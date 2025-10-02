Орбан дав несподівану відповідь про Росію після запитання журналіста

Європі не потрібно боятися Росії, оскільки ЄС сильніший за неї в плані обороноздатності. Справжня небезпека - це економічна стагнація і втрата конкурентоспроможності.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначає видання, поки прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розмовляв із групою польських журналістів, один із них вирішив вигукнути запитання до Орбана, який поруч та давав коментарі угорським репортерам.
"Хто становить головну загрозу для Європи?" - вигукнув журналіст, очікуючи коментар від угорського політика.
Дональд Туск, який стояв поруч, сказав Орбану, що "це провокація".
Однак, як повідомляє The Guardian, останній зберіг спокій і відповів наступне:
"Справжня небезпека? Економічна стагнація і втрата конкурентоспроможності", - сказав угорський прем'єр..
Втім це не зупинило журналіста і Орбану "прилетіло" зустрічне запитання:
"Не Росія?", - запитав представник медіа в угорського політика.
"Ми сильніші за Росію. Порівняйте факти й зробіть висновки. У нас понад 400 мільйонів людей, у Росії - близько 130. Подивіться на ВВП Європи - він величезний, а Росії - маленький. Ми всі разом, 27 країн, витрачаємо на оборону більше, ніж росіяни. То чому ми боїмося? Ми сильніші за них", - заявив Орбан.
Він додав, що зараз країнам Європи необхідно "об’єднатися й захищати спільні інтереси разом".
Нагадаємо, кілька днів тому Орбан заявив, що Росія нібито вже "перемогла" у війні проти України, однак вона слабка у військовому та економічному плані.
Також Орбан заявляв, якщо дрони РФ вторгнуться в небо Угорщини, вони будуть збиті.
Щодо України, на сьогодні угорський прем'єр намагається блокувати вступ України в ЄС і, за даними журналістів, вже знайшов союзників у цьому питанні.