ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Москва слабка, але вже "перемогла"? Орбан зробив суперечливі заяви про РФ

Вівторок 30 вересня 2025 13:30
UA EN RU
Москва слабка, але вже "перемогла"? Орбан зробив суперечливі заяви про РФ Фото: Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія нібито вже перемогла у війні проти України, при цьому вона слабка у військовому та економічному плані.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Harcosok Oraja".

"Ця війна вже вирішена. Росіяни перемогли. Питання лише в тому, коли і з ким вони укладуть мир", - зазначив Орбан.

При цьому він підкреслив, що Росія нібито не може зашкодити Угорщині, так як вона військово, економічно та демографічно слабка.

"Ми сильніші, але поводимося як слабші. Якщо російські безпілотники перетнуть територію Угорщини, ми просто їх зіб'ємо. Ми не боїмося", - додав Орбан.

Спірні заяви Орбана

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що навіть якщо кілька угорських дронів порушили повітряний простір України, у цьому немає проблем.

Він додав, що Україна - "не суверенна і незалежна держава", оскільки країни Заходу "її утримують".

Орбан також закликав президента України Володимира Зеленського звертати увагу на події на сході країни.

У МЗС України згодом відповіли, що твердження прем'єра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна нібито не суверенна, показує вплив російської пропаганди.

Очільник українського МЗС також наголосив, що з нетерпінням чекатиме на міркування угорського прем'єра про державний суверенітет, "щойно він позбудеться залежності від російських енергоресурсів, як неодноразово наполягали президент США Дональд Трамп і європейські партнери".

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Віктор Орбан
Новини
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен