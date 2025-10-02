RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Орбан дал неожиданный ответ о России после вопроса журналиста

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Европе не нужно бояться России, поскольку ЕС сильнее ее в плане обороноспособности. Настоящая опасность - это экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает издание, пока премьер-министр Польши Дональд Туск разговаривал с группой польских журналистов, один из них решил выкрикнуть вопрос к Орбану, который рядом и давал комментарии венгерским репортерам.

"Кто представляет главную угрозу для Европы?" - воскликнул журналист, ожидая комментарий от венгерского политика.

Дональд Туск, который стоял рядом, сказал Орбану, что "это провокация".

Однако, как сообщает The Guardian, последний сохранил спокойствие и ответил следующее:

"Настоящая опасность? Экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности", - сказал венгерский премьер.

Впрочем, это не остановило журналиста и Орбану "прилетел" встречный вопрос:

"Не Россия?", - спросил представитель медиа у венгерского политика.

"Мы сильнее России. Сравните факты и сделайте выводы. У нас более 400 миллионов человек, у России - около 130. Посмотрите на ВВП Европы - он огромный, а России - маленький. Мы все вместе, 27 стран, тратим на оборону больше, чем россияне. Так почему мы боимся? Мы сильнее их", - заявил Орбан.

Он добавил, что сейчас странам Европы необходимо "объединиться и защищать общие интересы вместе".

Напомним, несколько дней назад Орбан заявил, что Россия якобы уже "победила" в войне против Украины, однако она слаба в военном и экономическом плане.

Также Орбан заявлял, если дроны РФ вторгнутся в небо Венгрии, они будут сбиты.

Что касается Украины, по состоянию на сегодня венгерский премьер пытается блокировать вступление Украины в ЕС и, по данным журналистов, уже нашел союзников в этом вопросе.

ЕвросоюзРоссийская ФедерацияВенгрия