Орбан дал неожиданный ответ о России после вопроса журналиста

Как отмечает издание, пока премьер-министр Польши Дональд Туск разговаривал с группой польских журналистов, один из них решил выкрикнуть вопрос к Орбану, который рядом и давал комментарии венгерским репортерам.

"Кто представляет главную угрозу для Европы?" - воскликнул журналист, ожидая комментарий от венгерского политика.

Дональд Туск, который стоял рядом, сказал Орбану, что "это провокация".

Однако, как сообщает The Guardian, последний сохранил спокойствие и ответил следующее:

"Настоящая опасность? Экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности", - сказал венгерский премьер.

Впрочем, это не остановило журналиста и Орбану "прилетел" встречный вопрос:

"Не Россия?", - спросил представитель медиа у венгерского политика.

"Мы сильнее России. Сравните факты и сделайте выводы. У нас более 400 миллионов человек, у России - около 130. Посмотрите на ВВП Европы - он огромный, а России - маленький. Мы все вместе, 27 стран, тратим на оборону больше, чем россияне. Так почему мы боимся? Мы сильнее их", - заявил Орбан.

Он добавил, что сейчас странам Европы необходимо "объединиться и защищать общие интересы вместе".