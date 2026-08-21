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Орбан більше не зможе стати прем’єром Угорщини, - посол Шандор

13:32 21.08.2026 Пт
2 хв
Як Орбану перекрили шлях до влади?
aimg Олена Чупровська aimg Роман Кот
Фото: Федір Шандор (Getty Images)

Угорщина законодавчо зачинила двері для повернення Віктора Орбана у крісло прем'єра - парламент країни ухвалив поправку, яка обмежує термін на посаді восьма роками.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Угорщині Федір Шандор.

Що змінює нова норма конституції

У червні 2026 року парламент Угорщини ухвалив конституційну поправку, яка обмежує перебування на посаді прем'єр-міністра максимум вісьмома роками. Це два чотирирічні терміни поспіль.

Норма діє загалом, навіть якщо в кар'єрі політика були перерви між термінами на посаді. Це головна відмінність від попередніх правил.

"Це правило застосовується загалом, навіть із урахуванням перерв, і фактично закриває шлях до повернення на посаду колишньому багаторічному прем'єру Віктору Орбану", - сказав Шандор

Як Орбан втрачав владу

Нагадаємо, партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобула розгромну перемогу на парламентських виборах в Угорщині 12 квітня 2026 року, отримавши конституційну більшість у парламенті.

Партія "Фідес" Віктора Орбана здобула лише 54 місця, і це поклало край 16-річному правлінню.

Тим часом, попри поразку, 13 червня 2026 року Орбана переобрали головою партії "Фідес".

Опитування тоді показували, що "Тиса" нового прем'єра користується майже втричі більшою підтримкою виборців, ніж "Фідес".

Як повідомляло РБК-Україна, 8 липня 2026 року найбільший державний телеканал Угорщини M1 припинив випуски новин і публічно вибачився перед глядачами за роки брехні.

Флагманом пропаганди партії "Фідес" канал став ще за часів урядів Орбана.

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УгорщинаВіктор ОрбанПетер Мадяр