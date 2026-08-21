Орбан больше не сможет стать премьером Венгрии, - посол Шандор

Что изменяет новая норма конституции

В июне 2026 года парламент Венгрии принял конституционную поправку, ограничивающую пребывание в должности премьер-министра максимум восемью годами. Это два четырехлетних срока подряд.

Норма действует в целом, даже если в карьере политика имелись перерывы между сроками в должности. Это главное отличие от предыдущих правил.

"Это правило применяется в целом даже с учетом перерывов, и фактически закрывает путь к возвращению на должность бывшему многолетнему премьеру Виктору Орбану", - сказал Шандор.

Как Орбан терял власть

Напомним, партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром одержала разгромную победу на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля 2026 года, одержав конституционное большинство в парламенте.

Партия "Фидес" Виктора Орбана получила лишь 54 места, и это положило конец 16-летнему правлению.

Между тем, несмотря на поражение, 13 июня 2026 года Орбан переизбран председателем партии "Фидес" .