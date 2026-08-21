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Орбан больше не сможет стать премьером Венгрии, - посол Шандор

13:32 21.08.2026 Пт
2 мин
Как Орбану перекрыли путь к власти?
aimg Елена Чупровская aimg Роман Кот
Фото: Федор Шандор (Getty Images)

Венгрия законодательно закрыла дверь для возвращения Виктора Орбана в кресло премьера - парламент страны принял поправку, ограничивающую срок в должности восьми лет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

Что изменяет новая норма конституции

В июне 2026 года парламент Венгрии принял конституционную поправку, ограничивающую пребывание в должности премьер-министра максимум восемью годами. Это два четырехлетних срока подряд.

Норма действует в целом, даже если в карьере политика имелись перерывы между сроками в должности. Это главное отличие от предыдущих правил.

"Это правило применяется в целом даже с учетом перерывов, и фактически закрывает путь к возвращению на должность бывшему многолетнему премьеру Виктору Орбану", - сказал Шандор.

Как Орбан терял власть

Напомним, партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром одержала разгромную победу на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля 2026 года, одержав конституционное большинство в парламенте.

Партия "Фидес" Виктора Орбана получила лишь 54 места, и это положило конец 16-летнему правлению.

Между тем, несмотря на поражение, 13 июня 2026 года Орбан переизбран председателем партии "Фидес" .

Опросы тогда показывали, что "Тиса" нового премьера пользуется почти втрое большей поддержкой избирателей, чем "Фидес".

Как сообщало РБК-Украина, 8 июля 2026 года крупнейший государственный телеканал Венгрии M1 прекратил выпуски новостей и публично извинился перед зрителями за годы лжи .

Флагманом пропаганды партии "Фидес" канал стал еще при правительстве Орбана.

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