Орбан більше не зможе стати прем’єром Угорщини, - посол Шандор

Угорщина законодавчо зачинила двері для повернення Віктора Орбана у крісло прем'єра - парламент країни ухвалив поправку, яка обмежує термін на посаді восьма роками.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Угорщині Федір Шандор.

Що змінює нова норма конституції

У червні 2026 року парламент Угорщини ухвалив конституційну поправку, яка обмежує перебування на посаді прем'єр-міністра максимум вісьмома роками. Це два чотирирічні терміни поспіль.

Норма діє загалом, навіть якщо в кар'єрі політика були перерви між термінами на посаді. Це головна відмінність від попередніх правил.

"Це правило застосовується загалом, навіть із урахуванням перерв, і фактично закриває шлях до повернення на посаду колишньому багаторічному прем'єру Віктору Орбану", - сказав Шандор

Як Орбан втрачав владу

Нагадаємо, партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобула розгромну перемогу на парламентських виборах в Угорщині 12 квітня 2026 року, отримавши конституційну більшість у парламенті.

Партія "Фідес" Віктора Орбана здобула лише 54 місця, і це поклало край 16-річному правлінню.

Тим часом, попри поразку, 13 червня 2026 року Орбана переобрали головою партії "Фідес".