Орбан больше не сможет стать премьером Венгрии, - посол Шандор
Венгрия законодательно закрыла дверь для возвращения Виктора Орбана в кресло премьера - парламент страны принял поправку, ограничивающую срок в должности восьми лет.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Венгрии Федор Шандор.
Что изменяет новая норма конституции
В июне 2026 года парламент Венгрии принял конституционную поправку, ограничивающую пребывание в должности премьер-министра максимум восемью годами. Это два четырехлетних срока подряд.
Норма действует в целом, даже если в карьере политика имелись перерывы между сроками в должности. Это главное отличие от предыдущих правил.
"Это правило применяется в целом даже с учетом перерывов, и фактически закрывает путь к возвращению на должность бывшему многолетнему премьеру Виктору Орбану", - сказал Шандор.
Как Орбан терял власть
Напомним, партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром одержала разгромную победу на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля 2026 года, одержав конституционное большинство в парламенте.
Партия "Фидес" Виктора Орбана получила лишь 54 места, и это положило конец 16-летнему правлению.
Между тем, несмотря на поражение, 13 июня 2026 года Орбан переизбран председателем партии "Фидес" .
Опросы тогда показывали, что "Тиса" нового премьера пользуется почти втрое большей поддержкой избирателей, чем "Фидес".
Как сообщало РБК-Украина, 8 июля 2026 года крупнейший государственный телеканал Венгрии M1 прекратил выпуски новостей и публично извинился перед зрителями за годы лжи .
Флагманом пропаганды партии "Фидес" канал стал еще при правительстве Орбана.