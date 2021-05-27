В ОПЗЖ прокомментировали возможность раскола после санкций и дел по Медведчуку

"У нас, действительно, бывают дискуссии по многим вопросам, потому что мы демократическая партия. Сказать, что у нас нет проблем в партийном строительстве, в других вопросах - я тоже не могу. Это было видно и на примере местных выборов в той же Одессе, где я баллотировался. Но у меня нет никаких оснований говорить о том, что в партии возможен какой-то раскол", - говорит нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик, которого считают близким к Юрию Бойко и Сергею Левочкину.

Он отметил, что фракция "четко стоит на позиции защиты Виктора Медведчука", а "политические репрессии" против него только сплотили партию.

Коллега Скорика Александр Качный, которого также относят к группе "газовиков", считает, что разговоры о расколе целенаправленно запускают их противники.

"Сейчас в нашей политической силе вообще не стоит никаких вопросов по поводу разъединения или ослабления общей позиции внутри. Я бы даже сказал - наоборот. Сейчас на фоне этих проблем, искусственно созданных вокруг руководителя политсовета Виктора Медведчука, мы сгруппировались и стали более сплоченно реагировать на эти вызовы", - заявил нардеп.

Как отмечает Нестор Шуфрич, единство партии демонстрирует заседание суда по делу Медведчука. По его словам, мам было больше двух десятков нардепов, включая Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Юлию Левочкину.

"Если, согласно инсайдам, власть действительно хотела нас расколоть, то ей нужно было не лупить по одной из частей нашей политической силы. Им стоило бы дождаться, когда внутренняя конкуренция достигнет такого уровня, когда два самодостаточные лидера не смогут быть вместе. Это Бойко и Медведчук. Сказать, что этой тенденции не было, было бы некорректно. Сказать, что это было бы невозможно - я бы не сказал", - рассказала Шуфрич.

Но в будущем он исключает любые центробежные процессы в ОПЗЖ, ведь ситуация вокруг Медведчука нивелировала все неурядицы между руководством партии.