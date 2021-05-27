В ОПЗЖ прокоментували можливість розколу після санкцій і справ по Медведчуку

"У нас, дійсно, бувають дискусії з багатьох питань, тому що ми демократична партія. Сказати, що у нас немає проблем у партійному будівництві, в інших питаннях - я теж не можу. Це було видно і на прикладі місцевих виборів у тій же Одесі, де я балотувався. Але у мене немає ніяких підстав говорити про те, що в партії можливий якийсь розкол",-говорить нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик, якого вважають близьким до Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна.

Він зазначив, що фракція "чітко стоїть на позиції захисту Віктора Медведчука", а "політичні репресії" проти нього тільки згуртували партію.

Колега Скорика Олександр Качний, якого також відносять до групи "газовиків", вважає, що розмови про розкол цілеспрямовано запускають їх противники.

"Зараз в нашій політичній силі взагалі не стоїть ніяких питань з приводу роз'єднання або ослаблення спільної позиції всередині. Я б навіть сказав - навпаки. Зараз на тлі цих проблем, штучно створених навколо керівника політради Віктора Медведчука, ми згрупувалися і стали більш згуртовано реагувати на ці виклики", - заявив нардеп.

Як зазначає Нестор Шуфрич, єдність партії демонструє засідання суду у справі Медведчука. За його словами, мам було понад два десятки нардепів, включаючи Юрія Бойка, Вадима Рабіновича і Юлію Льовочкіну.

"Якщо, згідно з інсайдами, влада дійсно хотіла нас розколоти, то їй потрібно було не лупити по одній з частин нашої політичної сили. Їм варто було б дочекатися, коли внутрішня конкуренція досягне такого рівня, коли два самодостатні лідери не зможуть бути разом. Це Бойко і Медведчук. Сказати, що цієї тенденції не було, було б некоректно. Сказати, що це було б неможливо - я б не сказав", - розповіла Шуфрич.

Але в майбутньому він виключає будь-які відцентрові процеси в ОПЗЖ, адже ситуація навколо Медведчука нівелювала всі негаразди між керівництвом партії.