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ОПЗ получил 336 млн грн чистой прибыли за II квартал 2020 года

Одесса, Понедельник 03 августа 2020 13:55
ОПЗ получил 336 млн грн чистой прибыли за II квартал 2020 года
Фото: ОПЗ (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Размер налоговых выплат увеличился до 141,4 млн грн

Чистая прибыли АО "Одесский припортовый завод" в период апреля-июня 2020 года составила 336,6 млн грн, при этом размер налоговых выплат увеличился до 141,4 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ОПЗ.

"По результатам деятельности АО "ОПЗ" во II-м квартале 2020 получило чистую прибыль в размере 336,6 млн грн. На финансовый результат повлияло укрепление курса национальной валюты в течение отчетного периода, в результате чего задолженность перед компанией Ostchem ltd на 30.06.2020 г. уменьшилась на 3,4% и составила 8 808,8 млн грн", - отметили в пресс-службе.

Чистый доход от реализации ОПЗ составил 504,6 млн грн, а общий размер уплаченных налогов и социальных взносов за отчетный квартал - 141,4 млн грн, что на 6% больше относительно первого квартала 2020 года.

"Благодаря укреплению экономических показателей, руководством АО "ОПЗ" во II-м квартале 2020 увеличен фонд оплаты труда в среднем на 30%, относительно показателей I-го квартала 2020 года", - добавили на ОПЗ.

Напомним, ранее руководство ОПЗ отмечало, что заинтересованные группы влияния пытаются дестабилизировать работу предприятия и добиться пересмотра итогов конкурса по отбору поставщика давальческого сырья для завода. Проведение последнего этапа конкурса оказалось заблокировано по обращению компаний, не прошедших отбор.

Причиной недопуска отдельных коммерческих структур ко второму этапу конкурсного отбора стало отсутствие у них опыта реализации минеральных удобрений.

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