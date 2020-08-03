ОПЗ отримав 336 млн грн чистого прибутку за II квартал 2020 року

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Розмір податкових виплат збільшився до 141,4 млн грн

Чистий прибуток АТ "Одеський припортовий завод" в період квітня-червня 2020 року склав 336,6 млн грн, при цьому розмір податкових виплат збільшився до 141,4 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні ОПЗ.

"За результатами діяльності АТ "ОПЗ" у II-му кварталі 2020 отримало чистий прибуток у розмірі 336,6 млн грн. На фінансовий результат вплинуло зміцнення курсу національної валюти протягом звітного періоду, в результаті чого заборгованість перед компанією Ostchem ltd на 30.06.2020 р. зменшилася на 3,4% і склала 8 808,8 млн грн", - зазначили в прес-службі.

Чистий дохід від реалізації ОПЗ склав 504,6 млн грн, а загальний розмір сплачених податків і соціальних внесків за звітний квартал - 141,4 млн грн, що на 6% більше відносно першого кварталу 2020 року.

"Завдяки зміцненню економічних показників, керівництвом АТ "ОПЗ" у II-му кварталі 2020 збільшено фонд оплати праці в середньому на 30%, щодо показників I-го кварталу 2020 року", - додали на ОПЗ.

Нагадаємо, раніше керівництво ОПЗ відзначало, що зацікавлені групи впливу намагаються дестабілізувати роботу підприємства і добитися перегляду підсумків конкурсу з відбору постачальника давальницької сировини для заводу. Проведення останнього етапу конкурсу виявився заблокованим за зверненням компаній, які не пройшли відбір.

Причиною недопуску окремих комерційних структур до другого етапу конкурсного відбору стала відсутність у них досвіду реалізації мінеральних добрив.