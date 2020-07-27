ОПЗ: информационные атаки на предприятие преследуют цель дестабилизации его работы

Фото: ОПЗ (nikvesti.com)

На ОПЗ начинается финальный этап отбора поставщика давальческого сырья

Информационная волна, развернувшаяся вокруг конкурса по отбору поставщика давальческого сырья для Одесского припортового завода, преследует цель дестабилизации предприятия, что может привести к его остановке.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ.

Как сообщает пресс-служба, заинтересованные группы пытаются оказывать давление на членов правления предприятия с целью изменить решения, которые были приняты в рамках проведения процедуры отбора поставщика давальческого сырья.

Подчеркивается, что в ходе второго этапа конкурса все участники предоставили максимально выгодные для ОПЗ предложения, и по состоянию на сегодня на ОПЗ начинается финальный этап отбора.

"Цель менеджмента АО "ОПЗ" - обеспечение стабильной и безопасной работы предприятия и недопущения ситуации, в которой завод находился еще недавно: 16 месяцев простоя производственных мощностей, сокращенная рабочая неделя, невыплата заработной платы и отток большого количества квалифицированных кадров. Эти факторы привели к продолжительному социальному напряжению на предприятии и в городе Южный. Мы не можем допустить воспроизведения данной ситуации. Потому будем оперативно реагировать на попытки срыва конкурсного отбора и дестабилизации обстановки на заводе", - отметил и.о. главы правления - директора АО "ОПЗ" Николай Синица.

Напомним, ООО "Торговый дом "Сокар Украина" и ЧП "ОККО КОНТРАКТ" не были допущены ко второму этапу конкурса по отбору давальческого сырья для ОПЗ ввиду отсутствия подтвержденного опыта реализации минеральных удобрений.

ОПЗ, находящийся в управлении Фонда госимущества Украины, входит в перечень объектов большой приватизации. Возобновление большой приватизации ожидается после стабилизации ситуации на финансовых рынках.