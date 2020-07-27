ОПЗ: інформаційні атаки на підприємство мають на меті дестабілізацію його роботи

Фото: ОПЗ (nikvesti.com)

На ОПЗ починається фінальний етап відбору постачальника давальницької сировини

Інформаційна хвиля, що розгорнулася навколо конкурсу з відбору постачальника давальницької сировини для Одеського припортового заводу, має на меті дестабілізацію підприємства, що може призвести до його зупинки.

Про це повідомляє прес-служба ОПЗ.

Як повідомляє прес-служба, зацікавлені групи намагаються чинити тиск на членів правління підприємства з метою змінити рішення, які були прийняті в рамках проведення процедури відбору постачальника давальницької сировини.

Підкреслюється, що в ході другого етапу конкурсу всі учасники надали максимально вигідні для ОПЗ пропозиції, і станом на сьогодні на ОПЗ починається фінальний етап відбору.

"Мета менеджменту АТ "ОПЗ" - забезпечення стабільної та безпечної роботи підприємства та недопущення ситуації, у якій завод знаходився ще недавно: 16 місяців простою виробничих потужностей, скорочений робочий тиждень, невиплата заробітної плати та відтік великої кількості кваліфікованих кадрів. Ці фактори призвели до тривалого соціальної напруги на підприємстві та в місті Южне. Ми не можемо допустити відтворення даної ситуації. Тому будемо оперативно реагувати на спроби зриву конкурсного відбору та дестабілізації обстановки на заводі", - зазначив в.о. голови правління - директора АКЦІОНЕРНОГО товариства "ОПЗ" Микола Синиця.

Нагадаємо, ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" та ПП "ОККО КОНТРАКТ" не були допущені до другого етапу конкурсу з відбору давальницької сировини для ОПЗ через відсутність підтвердженого досвіду реалізації мінеральних добрив.

ОПЗ, який перебуває в управлінні Фонду держмайна України, входить в перелік об'єктів великої приватизації. Відновлення великої приватизації очікується після стабілізації ситуації на фінансових ринках.