Опубликованы окончательные данные экзит-пола ТСН

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Данные свидетельствуют о победе пяти партий

Данные экзит-пола по итогам выборов в Раду, проведенного по заказу ТСН, подтверждают, что в парламент следующего созыва проходят пять партий. Результаты были обнародованы в эфире телеканала 1+1.

По данным на 20:00, на досрочных выборах 21 июля 5%-ный барьер преодолевают следующие политические силы:

"Слуга народа" - 44,4% "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,4% "Европейская солидарность" - 8,5% "Батькивщина" - 7,7% "Голос" - 6,1%

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Остальные партии набирают меньше 5% и в парламент не проходят.

Экзит-пол для ТСН провели исследовательские компании TNS Kantar и Info Sapiens по заказу канала 1+1.

Отметим, по данным экзит-пола ТСН на 18:00, в парламент проходили "Слуга народа" - 44,4%, "Оппозиционная платформа - За життя"- 12,5%, "Европейская солидарность" - 8,5%, "Батькивщина" - 7,7% и "Голос" - 6,0%.

Как сообщало РБК-Украина, по окончательным данным Национального экзит-пола, 5%-ный барьер преодолевают следующие политические силы: "Слуга народа" - 44,2%, "Оппозиционная платформа - За життя"- 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" 7,4%, "Голос" - 6,5%

Напомним, данные практически всех соцопросов перед выборами свидетельствовали о том, что в Верховную раду проходят пять партий.