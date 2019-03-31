Опубликованы окончательные данные Национального экзит-пола

Организаторы национального экзит-пола обнародовали данные по голосованию на президентских выборах в Украине по состоянию на 20:00. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно уточненным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%).

Далее идут Юлия Тимошенко (14,2%), Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

Как заявила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, по сравнению с предварительными данными, существенных изменений не произошло.

Напомним, по результатам Национального екзит-пола, который провели фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова, по состоянию на 18:00 лидировали Владимир Зеленский (30,4%) и Петр Порошенко (17,8%).

Как сообщало РБК-Украина, по данным "Всеукраинского экзит-пола" каналов 112 и NewsOne по состоянию на 20:00 в первом туре президентских выборов в Украине 31 марта больше всего голосов набрали Владимир Зеленский (30,9%) и Петр Порошенко (18,8%).

Отметим, что по данным экзит-пола ТСН в второй тур президентских выборов проходят Владимир Зеленский (30,1%) и Петр Порошенко (18,5%).