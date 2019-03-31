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Появились уточненные данные экзит-полов

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 22:03
Появились уточненные данные экзит-полов
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Экзит-пол каналов 112 и NewsOne на закрытие избирательных участков

Каналы 112 и NewsOne обнародовали данные "Всеукраинского экзит-пола" на 20:00 в первом туре президентских выборов в Украине 31 марта. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно результатам, больше всех голосов набрали Владимир Зеленский (30,9%) и Петр Порошенко (18,8%).

На третьем месте Юлия Тимошенко (13,7%). Далее идут Юрий Бойко (10,0%), Анатолий Гриценко (7,4%).

Опрос избирателей на выходе с избирательных участков провел австрийский Институт социальных исследований и консалтинга SORA совместно с украинским Центром "Социальный мониторинг". Опрошены около 25 тыс. избирателей на 500 избирательных участках Украины.

Как сообщало РБК-Украина, по данным "Всеукраинского экзит-пола" каналов 112 и NewsOne по состоянию на 18:00 в первом туре президентских выборов в Украине 31 марта больше всего голосов набрали Владимир Зеленский (30,7%) и Петр Порошенко (18,6%).

Напомним, по результатам Национального екзит-пола, который провели фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Отметим, что по данным экзит-пола ТСН в второй тур президентских выборов проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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