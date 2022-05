Опубликованы новые доказательства военных преступлений армии РФ в Буче, - NYT

На первом видео с камеры видеонаблюдения от 4 марта видно, как оккупанты ведут девять сгорбленных украинских пленных. Затем солдаты отвели мужчин за соседнее офисное здание, которое захватили и превратили в импровизированную базу.

На видео с дрона, снятом 5 марта, показаны тела, лежавшие на земле возле офисного здания на улице Яблонской, 144, также видна военная техника с характерной символикой и российские военные.

A weekslong investigation by The New York Times Visual Investigations unit provides new evidence — including three videos obtained by The Times — that Russian paratroopers rounded up and executed a group of Ukrainian men. https://t.co/BdnXliQcmZ