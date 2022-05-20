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Опубликованы новые доказательства военных преступлений армии РФ в Буче, - NYT

Новина українською →
Киев, Пятница 20 мая 2022 03:34
Опубликованы новые доказательства военных преступлений армии РФ в Буче, - NYT Эксгумация тел в Буче (Фото: РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Редакция The New York Times опубликовала новые доказательства военных преступлений солдат армии РФ в Буче. На видео видно, как российские десантники казнили по меньшей мере восемь украинцев в Буче 4 марта, что является потенциальным военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

На первом видео с камеры видеонаблюдения от 4 марта видно, как оккупанты ведут девять сгорбленных украинских пленных. Затем солдаты отвели мужчин за соседнее офисное здание, которое захватили и превратили в импровизированную базу.

На видео с дрона, снятом 5 марта, показаны тела, лежавшие на земле возле офисного здания на улице Яблонской, 144, также видна военная техника с характерной символикой и российские военные.

Напомним, что прокуратура выдвинула подозрение нескольким россиянам за убийства в Буче. Правоохранителям известны лица, которые жестоко убивали гражданских в их домах. Уже установлено более 10 военнослужащих РФ, которые подозреваются в истязании и убийствах на улице Яблонской.

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