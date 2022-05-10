Прокуратура выдвинула подозрение еще трем россиянам за убийства в Буче
Офис генерального прокурора Украины выдвинул еще три подозрения об убийствах в Буче. Правоохранителям известны лица, которые жестоко убивали гражданских в их же домах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
Как сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сейчас правоохранители установили уже первых 10 военнослужащих РФ подозреваются в истязании и предполагаемого убийцу 4 мужчин на улице Яблунськой.
"А сегодня прокуроры Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении еще трем военнослужащим уже известной на весь мир своей жестокостью 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии Российской Федерации", - сказала Венедиктова.
Следствие установило, что они ворвались в частный дом в Буче и выстрелами в голову убили двух гражданских мужчин.
Венедиктова добавила, что Украина получила важный сигнал от министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, что Германия готова всячески содействовать Украине в расследовании военных преступлений. Также поблагодарила Анналени Бербок за вклад немецких прокуроров в наш общий юридический фронт - коллеги также начали уголовное производство по российской агрессии в Украине.
Напомним, во вторник, 10 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Украину с рабочим визитом. Она уже успела навестить Бучу.
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