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Прокуратура выдвинула подозрение еще трем россиянам за убийства в Буче

Новина українською →
Украина, Вторник 10 мая 2022 16:43
Прокуратура выдвинула подозрение еще трем россиянам за убийства в Буче Фото: Ирина Венедиктова и Анналена Бербок в Буче (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Офис генерального прокурора Украины выдвинул еще три подозрения об убийствах в Буче. Правоохранителям известны лица, которые жестоко убивали гражданских в их же домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Как сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сейчас правоохранители установили уже первых 10 военнослужащих РФ подозреваются в истязании и предполагаемого убийцу 4 мужчин на улице Яблунськой.

"А сегодня прокуроры Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении еще трем военнослужащим уже известной на весь мир своей жестокостью 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии Российской Федерации", - сказала Венедиктова.

Следствие установило, что они ворвались в частный дом в Буче и выстрелами в голову убили двух гражданских мужчин.

Венедиктова добавила, что Украина получила важный сигнал от министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, что Германия готова всячески содействовать Украине в расследовании военных преступлений. Также поблагодарила Анналени Бербок за вклад немецких прокуроров в наш общий юридический фронт - коллеги также начали уголовное производство по российской агрессии в Украине.

Напомним, во вторник, 10 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Украину с рабочим визитом. Она уже успела навестить Бучу.

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