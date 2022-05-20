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Опубліковано нові докази військових злочинів армії РФ у Бучі, - NYT

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Київ, П'ятниця 20 травня 2022 03:34
Опубліковано нові докази військових злочинів армії РФ у Бучі, - NYT Ексгумація тіл у Бучі (Фото: РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Редакція The New York Times опублікувала нові докази військових злочинів солдатів армії РФ в Бучі. На відео видно, як російські десантники стратили щонайменше вісім українців у Бучі 4 березня, що є потенційним військовим злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

На першому відео з камери відеоспостереження від 4 березня видно, як окупанти ведуть дев'ять згорблених українських полонених. Потім солдати відвели чоловіків за сусідню офісну будівлю, яку захопили і перетворили на імпровізовану базу.

На відео з дрона, знятому 5 березня, Показані тіла, що лежали на землі біля офісної будівлі на вулиці Яблунській, 144, також видно військову техніку з характерною символікою і російські військові.

Нагадаємо, що прокуратура висунула підозру кільком росіянам за вбивства в Бучі. Правоохоронцям відомі особи, які жорстоко вбивали цивільних у їхніх домівках. Вже встановлено понад 10 військовослужбовців РФ, які підозрюються в катуванні і вбивствах на вулиці Яблунській.

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Буча Війська РФ Вторгнення Росії до України
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