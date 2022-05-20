Опубліковано нові докази військових злочинів армії РФ у Бучі, - NYT
Редакція The New York Times опублікувала нові докази військових злочинів солдатів армії РФ в Бучі. На відео видно, як російські десантники стратили щонайменше вісім українців у Бучі 4 березня, що є потенційним військовим злочином.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
На першому відео з камери відеоспостереження від 4 березня видно, як окупанти ведуть дев'ять згорблених українських полонених. Потім солдати відвели чоловіків за сусідню офісну будівлю, яку захопили і перетворили на імпровізовану базу.
На відео з дрона, знятому 5 березня, Показані тіла, що лежали на землі біля офісної будівлі на вулиці Яблунській, 144, також видно військову техніку з характерною символікою і російські військові.
A weekslong investigation by The New York Times Visual Investigations unit provides new evidence — including three videos obtained by The Times — that Russian paratroopers rounded up and executed a group of Ukrainian men. https://t.co/BdnXliQcmZ— New York Times World (@nytimesworld) May 19, 2022
Нагадаємо, що прокуратура висунула підозру кільком росіянам за вбивства в Бучі. Правоохоронцям відомі особи, які жорстоко вбивали цивільних у їхніх домівках. Вже встановлено понад 10 військовослужбовців РФ, які підозрюються в катуванні і вбивствах на вулиці Яблунській.
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