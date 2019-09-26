Опубликованы изменения в Налоговый кодекс по единому счету для уплаты налогов

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Закон вступит в силу с 1 января 2021 года

Законопроект №1072, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины для введения единого счета для уплаты налогов, опубликован в издании "Голос Украины". Так, заключительные положения документа гласят, что закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

В частности, Кабинету министров до 1 января 2021-го поручено привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом.

Данный закон вносит в Налоговый кодекс норму об объединении отчетности по единому взносу с отчетностью по налогу на доходы физических лиц.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал данный проект закона 23 сентября.

Верховная рада приняла документ в первом чтении 11 сентября, а во втором чтении - 19 сентября.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве финансов подчеркивали, что через единый счет можно будет оплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату. Но его нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с топлива и спирта. В Минфине подчеркнули, что для их уплаты есть две другие, специальные системы электронного администрирования.