ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опубліковані зміни до Податкового кодексу щодо єдиного рахунку для сплати податків

Новини » Фінанси    26.09.2019 - 11:15
Опубліковані зміни до Податкового кодексу щодо єдиного рахунку для сплати податків
Ілюстративне фото (NVV)

Закон набуде чинності з 1 січня 2021 року

Законопроект №1072, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України для запровадження єдиного рахунку для сплати податків, опублікований у виданні "Голос України". Так, прикінцеві положення документа свідчать, що закон набуває чинності з 1 січня 2021 року.

Зокрема, Кабінету міністрів до 1 січня 2021-го доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Даний закон вносить до Податкового кодексу норму про об'єднання звітності з єдиного внеску зі звітністю з податку на доходи фізичних осіб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав цей проект закону 23 вересня.

Верховна рада прийняла документ у першому читанні 11 вересня, а в другому читанні - 19 вересня.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві фінансів підкреслювали, що через єдиний рахунок можна буде оплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок (ЄП), рентну плату. Але його не можна буде використовувати для сплати податку на додану вартість (ПДВ) і акцизного податку з пального і спирту. У Мінфіні підкреслили, що для їх сплати є дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування.

Опубліковано закон про введення єдиного рахунку для сплати податків Закон про держслужбу за контрактом набув чинності
Новини України Налоговый кодексПодаткиЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся