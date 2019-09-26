Опубліковані зміни до Податкового кодексу щодо єдиного рахунку для сплати податків

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Закон набуде чинності з 1 січня 2021 року

Законопроект №1072, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України для запровадження єдиного рахунку для сплати податків, опублікований у виданні "Голос України". Так, прикінцеві положення документа свідчать, що закон набуває чинності з 1 січня 2021 року.

Зокрема, Кабінету міністрів до 1 січня 2021-го доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Даний закон вносить до Податкового кодексу норму про об'єднання звітності з єдиного внеску зі звітністю з податку на доходи фізичних осіб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав цей проект закону 23 вересня.

Верховна рада прийняла документ у першому читанні 11 вересня, а в другому читанні - 19 вересня.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві фінансів підкреслювали, що через єдиний рахунок можна буде оплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок (ЄП), рентну плату. Але його не можна буде використовувати для сплати податку на додану вартість (ПДВ) і акцизного податку з пального і спирту. У Мінфіні підкреслили, що для їх сплати є дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування.