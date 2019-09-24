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Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс по единому счету для уплаты налогов

Новости » Финансы    24.09.2019 - 14:21
Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс по единому счету для уплаты налогов
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее проект закона подписал глава парламента Разумков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1072, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины для введения единого счета для уплаты налогов. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс по единому счету для уплаты налогов

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Данный закон вносит в Налоговый кодекс норму об объединении отчетности по единому взносу с отчетностью по налогу на доходы физических лиц.

Напомним, глава государства также подписал законопроект №1057 о внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на обязательное государственное социальное страхование" о подаче единой отчетности по единому взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Так, документ разработан для дальнейшей реализации налоговой реформы, одной из задач которой является упрощение и унификация процедур заполнения и представления налогоплательщиками в контролирующие органы отчетности.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада 11 сентября приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс по поводу объединения отчетности по НДФЛ и ЕСВ в первом чтении, а во втором чтении - 19 сентября.

Добавим также, в Министерстве финансов подчеркивали, что через единый счет можно будет оплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату. Но его нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с топлива и спирта. В Минфине подчеркнули, что для их уплаты есть две другие, специальные системы электронного администрирования.

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