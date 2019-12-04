Опубликованы изменения в Бюджетный кодекс по ремонту дорог

Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования" опубликован в издании "Голос Украины". Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

В документе указано, что распорядители бюджетных средств берут бюджетные обязательства и осуществляют платежи только в пределах бюджетных ассигнований, установленных сметами, учитывая необходимость выполнения среднесрочных обязательств по типовым договорам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Также предусматривается, что кредиторская задолженность распорядителей бюджетных средств по среднесрочным обязательствам по типовым договорам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог на конец текущего бюджетного периода не может превышать остатка средств специального фонда государственного бюджета, образованного за счет поступлений, которые являются источником формирования Государственного дорожного фонда.

Напомним, 21 ноября на подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1064 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования". Согласно данным на сайте парламента, президент одобрил данный закон во вторник, 3 декабря.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1064, за документ проголосовали 305 парламентариев. А во втором чтении нардепы одобрили данный проект закона 12 ноября.

Добавим также, сегодня был опубликован закон о внедрении среднесрочного планирования развития дорог общего пользования.