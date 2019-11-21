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На подпись Зеленскому передали изменения в Бюджетный кодекс по ремонту дорог

Новости » Экономика     21.11.2019 - 14:53
На подпись Зеленскому передали изменения в Бюджетный кодекс по ремонту дорог
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона ранее одобрил глава Верховной рады

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1064 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона ранее одобрил глава ВР Дмитрий Разумков.

На подпись Зеленскому передали изменения в Бюджетный кодекс по ремонту дорог

Согласно закону, Государственная целевая экономическая программа развития автодорог общего пользования госзначения с перечнем дорог, на которых запланированы работы по новому строительству, реконструкции, капитальному ремонту, с указанием объемов финансирования таких дорог в разрезе балансодержателей, утверждается Кабинетом министров.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1064, за документ проголосовали 305 парламентариев.

Напомним, во втором чтении нардепы одобрили данный проект закона 12 ноября.

Добавим также, на подпись главе государства также передан законопроект №1041 о внедрении среднесрочного планирования развития дорог общего пользования.

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