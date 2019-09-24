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Опубліковані зміни до Бюджетного кодексу щодо підтримки кінематографії

Новини » Політика    24.09.2019 - 15:14
Опубліковані зміни до Бюджетного кодексу щодо підтримки кінематографії
Ілюстративне фото (facebook.com ukrainefilmagency)

Президент 23 вересня підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо підтримки кінематографії

Законопроект №1074 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії" у вівторок, 24 вересня, опублікований у виданні "Голос України". Документ набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Відзначимо, законом вносяться зміни до Бюджетного кодексу, якими забезпечується стабільне фінансування кінематографії в Україні шляхом закріплення захищених статей державного бюджету, і змінюються підходи до держфінансування кінематографії. Також законом передбачене створення відповідних механізмів для залучення приватних коштів у зазначену область.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав цей проект закону в понеділок, 23 вересня, а спікер парламенту Дмитро Разумков - 17 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, даний закон Рада схвалила 12 вересня.

Крім того, ВР підтримала в другому читанні закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників. Законопроектом чітко визначається, що єдиним суб'єктом, який може претендувати на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створення) фільму в Україні, є іноземний суб'єкт кінематографії.

Президент підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо підтримки кінематографії На підпис Зеленському передали зміни до Бюджетного кодексу про підтримку кінематографії
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