Опубликованы фото последствий пожара в Нотр-Дам де Пари

Пользователи Twitter публикуют фото последствий пожара в соборе Парижской Богоматери, который произошел вечером, 15 апреля.

Каркас собора удалось спасти от обрушения, ранее заявили в МВД страны. Кроме того, весь деревянный интерьер был охвачен огнем.

Французским пожарным удалось сохранить основную конструкцию собора Парижской Богоматери после пожара. РБК-Украина писало, что обрушились крыша и шпиль собора.

Фото (twitter.com)

Напомним, пожар в Соборе Парижской Богоматери в Париже начался вечером 15 апреля. В результате возгорания здание серьезно пострадало, в частности обрушены шпиль и крыша, повреждено внутреннее убранство собора. Достоверной информации о последствиях и возможной итоговой сохранности здания пока нет.

Ректор собора Патрик Шове заявил, что из пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь. В частности, из горящего собора удалось вынести терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика, а также несколько картин. В то же время большие полотна были уничтожены пожаром.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.

Добавим, двое полицейских и один пожарный пострадали при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари.